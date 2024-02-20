Бизнесмен из Краснодарского края наладил производство антидроновых одеял для СВО

Производство одеял, защищающих от тепловизоров беспилотников, запустил предприниматель из Абинска.

Местный житель владеет юридической компанией. Он начал отправлять гуманитарную помощь военным с начала специальной военной операции. Открыть производство специальных одеял бизнесмен решил в декабре после разговора с участником СВО, который поделился, что наибольшую угрозу для бойцов в темное время суток представляют беспилотники с тепловизорами. Антидроновые одеяла позволяют защитить военных , скрывая их тепло от устройств.

«Мы провели эксперимент – под нашим одеялом тепловизор не фиксировал тепло человека больше двух часов, кроме того оно вообще не пропускает воду», — рассказал бизнесмен.

На производстве в Абинске трудятся владелица цеха по ремонту одежды, а также два закройщика. За свою работу они берут деньги ниже рыночной стоимости. Сын одной из сотрудниц недавно ушел на фронт добровольцем.

По словам предпринимателя, им уже удалось изготовить 65 антидроновых одеял. Военным отправили уже 14 изделий. В ближайшее время на фронт передадут еще более 40 одеял. В планах — расширение производства и выход на объем производства до 40 одеял в день, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: кубанские казаки передали гуманитарный груз бойцам отряда «Кубань» в зону СВО. На фронт отправили тактические аптечки, обувь, бронежилеты, каски и необходимую на позициях систему радиоэлектронной борьбы.