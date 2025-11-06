Бизнес в Краснодарском крае и Адыгее делает ставку на big data и M2M

T2, российский оператор мобильной связи, оценил тенденции в бизнес-сегменте по итогам III квартала 2025 года.

Наибольшую востребованность продемонстрировали решения на базе big data, M2M, а также инструменты контроля транспорта и управления командой.

Компании Краснодарского края и Республики Адыгеи продолжают активно внедрять цифровые инструменты в бизнес для оптимизации процессов и эффективного взаимодействия с клиентами. Наибольшую популярность демонстрируют решения на базе big data и M2M, с помощью которых предприниматели находят новых клиентов, подбирают сотрудников в штат, оптимизируют работу транспорта и управляют командой.

Одним из самых востребованных цифровых продуктов остается сервис «SMS-таргет»: с начала 2025 года количество подключений в регионах выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инструмент работает на основе обезличенных данных. Он содержит в себе порядка 120 параметров аудитории, с помощью которых можно составить максимально релевантное предложение для поиска новых клиентов, и информирования действующих о текущих предложениях.

Еще один эффективный бизнес-инструмент — сервис «HR-таргет». Опция позволяет запускать адресные рассылки по поиску персонала без участия рекрутинговых агентств — с помощью технологии big data на основе общих и узконаправленных параметров. 26% от общего количества подключений сервиса приходится на сферу оптовой и розничной торговли, 17% — на сектор общественного питания, 10% — на предприятия, работающие в сфере спорта и развлечений. Услуга востребована как среди крупных компаний, работающих по всей стране, так и у региональных игроков.

Чтобы сделать услугу рассылок более гибкой, T2 внедрила обновление «ТаргетPRO» — теперь в ней доступна разовая выборка с оплатой только за отправленные сообщения. Пользователь формирует выгрузку на произвольный срок от одного до тридцати дней, выбирая нужные параметры: пол, возраст, геопозицию, посещаемые сайты, входящие и исходящие звонки. Такая модель позволяет более точно планировать бюджет и тестировать гипотезы без лишних затрат.

Помимо маркетинговых инструментов у предпринимателей растет спрос на сервисы, разработанные на базе M2M-решений. С начала года количество подключений в регионах выросло на 30%.

Востребованными остаются и инструменты контроля транспорта и координации сотрудников: интерес к этим сервисам вырос в среднем в 1,5 раза. Продукты, работающие через единый интерфейс, позволяют компаниям планировать задачи для сотрудников на день, оптимизировать маршруты с учетом дорожной обстановки, экономить топливо, а также следить за безопасностью сотрудников в пути. Чаще всего такие решения выбирают жилищно-коммунальные службы и частные охранные предприятия.

Учитывая рост диджитализации в бизнес-среде, T2 регулярно расширяет линейку услуг, адаптированных под современные реалии. Компания представила новый сервис — облачную платформу для защиты корпоративных сайтов и веб-приложений от DDoS-атак, вредоносных ботов и попыток взлома. Для подключения защиты не требуется установка дополнительного оборудования, а алгоритмы анализа и блокировки угроз работают в режиме реального времени, что позволяет компаниям поддерживать непрерывность бизнес-процессов и минимизировать риски кибератак.

«Цифровые решения являются ключом к росту и развитию бизнеса для современных компаний. Предприниматели выбирают не просто доступные инструменты, а сервисы, которые позволяют избавиться от операционной рутины и сосредоточиться на стратегических задачах. Внедряя бизнес-продукты, T2 учитывает этот запрос: наши сервисы помогают оптимизировать работу команды и ресурсов, быстро находить клиентов и сотрудников, управлять процессами и контролировать транспорт. Они легко встраиваются в бизнес-модель любого уровня — от крупного федерального игрока до локального предприятия, оптимизируя внутренние процессы и укрепляя на рынке позиции компаний», — отметила директор краснодарского филиала T2 Елена Яковлева.

