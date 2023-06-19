Бизнес-миссию в Египет проведет Краснодарский край в августе

В состав бизнес-миссии войдут представители депутатского корпуса, институтов поддержки, ведущих образовательных учреждений, бизнес-ассоциаций и экспортно-ориентированных предприятий Краснодарского края.

«В рамках деловой программы миссии планируется презентация инвестиционного и научно-образовательного потенциала Краснодарского края, посещение знаковых египетских предприятий и организаций, Российской промышленной зоны, демонстрационно-дегустационного павильона Российского экспортного центра, ТПП Александрии, ключевых портов, а также серия рабочих встреч с представителями органов государственной власти Египта и России», — сказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат, руководитель делегации Илья Шакалов.

Кроме того, кубанская делегация проведет Международный научно-образовательный форум «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций» на площадке Российского Центра науки и культуры в Александрии. Там пройдут рабочие встречи с представителями ведущий египетских вузов по теме научно-образовательного, технологического и инновационного сотрудничества, развития молодежной политики и общественной дипломатии.

«Делегатами миссии будет представлен проект по построению безопасной и доступной системы образования египетских граждан в лучших вузах России вместе с консьерж-поддержкой абитуриентов, студентов и их родителей с момента принятия решения об обучении в России до получения диплома с последующей помощью в трудоустройстве на предприятиях Кубани и совместных Российско-Египетских компаниях на территории Египта», — добавил Шакалов.

В завершении бизнес-миссии российской делегации в Египте пройдут торжественные концерты русской скрипичной школы с участием руководства и преподавателей «Мастерской Скрипичного Искусства», Московской Консерватории имени Чайковского и Сочинской государственной филармонии.

«Ключевым направлением сотрудничества видится развитие системы поддержки и преференций для инвесторов и транспортно-логистических компаний, а также стимулирования экспорта российской агропромышленной продукции, особенно под брендом «Сделано в России», с возможностью расчетов в национальных валютах», — подчеркнул генеральный директор Фонда.

Сотрудничество актуально из-за серьезных торговых и валютных ограничений для России со стороны зарубежных стран. Поэтому запланировано подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между ТПП Краснодарского края и ТПП Александрии, а также между Фондом развития Краснодарского края и рядом египетских компаний.

«По итогам предварительной проработки заинтересованности экспортно-ориентированных предприятий можно с уверенностью сказать о повышенном взаимном интересе к торгово-экономическому взаимодействию, развитию агропромышленного сектора, туризма, медицинского и логистического кластеров, продвижению образовательных программ школьников и студентов, а также увеличению поставок межотраслевых продуктов и технологического оборудования посредством параллельного импорта. Крайне важным для увеличения торгового оборота между Россией и Египтом является отработка порядка платежного взаимодействия для расчетов в национальных валютах» — сказал депутат.

По вопросам участия в бизнес-миссии Краснодарского края в Египет можно обратиться в региональный Фонд развития +7 918 32 23 028 или info@frkuban.ru.