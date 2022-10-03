Бизнес-миссия Краснодарского края в Сербии заключила контрактов на 1 млн евро

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Делегация Краснодарского края провела серию бизнес-форумов в Белграде, Нови-Саде и Суботице.

Также прошли переговоры руководства региональных Торгово-промышленных Палат и администраций территорий с бизнес-сообществом Кубани.

В состав миссии вошли представители санаторно-курортной, строительной, производственной отраслей. А также агропромышленной сферы, технологической и IT-безопасности, легкой промышленности и крупнейшей на Юге России ритейл-компании.

Организатором бизнес-миссии выступил Фонд развития Краснодарского края при поддержке Торгового представительства России в Сербии и регионального Центра поддержки экспорта.

Делегаты провели рабочие встречи с главами направлений развития бизнеса крупнейшего сербского предприятия ГК NIS — Газпром нефть. Также представили успешные кейсы в сфере промышленного строительства, оснащения газозаправочных комплексов, а также промышленной и IT-безопасности. Кроме того, делегаты посетили ряд сербских агропромышленных предприятий. Там обсудили, в том числе, вопросы параллельного импорта сельхоз техники и запчастей. А также продвижение кубанских товаров на Балканский рынок.

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края и руководитель бизнес-миссии Илья Шакалов отметил, что Нови-Сад и Суботица крайне заинтересованы в налаживании партнерских отношений с городами и районами Кубани.

«На площадках региональных Торгово-промышленных Палат Сербии делегация презентовала инвестиционный и промышленный потенциал Краснодарского края. Провела серию B2B-переговоров, посетила ряд агропромышленных предприятий. Изучила сербский опыт и представила российские разработки и технологии. В завершении рабочей программы миссии на площадке «Русского дома» Посольства России в Сербии в городе Белграде состоялся итоговый бизнес-форум, на котором присутствовали ведущие предприятия Балканского района. Делегаты бизнес-миссии заключили предварительные контракты и соглашения на сумму более 1 млн евро в агропромышленной и производственной сферах, поставке продуктов питания. Сербские муниципалитеты Нови-Сад и Суботица крайне заинтересованы в налаживании партнерских и побратимских отношений с городами и районами Краснодарского края. Особенно в сфере науки и образования, развития туризма, территориального развития и укрепления сотрудничества в сфере культуры. С учетом того, что Сербия и Россия имеют уникальное межправительственное соглашение, которое фактически обнуляет экспортные пошлины, это отличная возможность нарастить экспортные потенциал и выйти на международные рынки, продвигая качественную Кубанскую продукцию. Особенно под брендом «Сделано на Кубани/Product of Kuban», — сказал Шакалов.

На площадке «Русского дома» в Белграде состоялся показ дизайнеров одежды и аксессуаров RUSSIAN-SERBIAN FASHION DAY. В рамках показа презентовали коллекции Модного дома «Велик День» из города Новороссийск. Свои коллекции представили и краснодарские бренды Sofya Tereshina, Olga Kolibri, SOVANA. Мероприятие организовали Фонд развития Краснодарского края, Ассоциация дизайнеров Юга России и Сербская диаспора на Кубани при поддержке МИД России и Россотрудничества, сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

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