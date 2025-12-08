Бизнес-класс в новом прочтении — старт продаж квартала GRADE от DOGMA

Erid: 2VSb5ymvBRb

Федеральная девелоперская компания DOGMA открыла продажи квартир в новом проекте бизнес-класса в Краснодаре. Квартал GRADE, выполненный в современном стиле, соединяет строгие формы с прогрессивными технологиями и лаконичностью современного дизайна.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий и расположен в динамично развивающемся микрорайоне в 17 минутах от знаковой точки притяжения — парка «Краснодар». В удобной транспортной доступности находится Чистяковская роща, торговые центры, крупные краевые и городские больницы, два вуза, в 30 минутах — центр города. Территория застройки квартала составляет 57 га. Проект предусматривает дома переменной высотности от 9 до 18 этажей, рассчитанные на проживание порядка 20 тыс. человек.

«DOGMA сфокусирована на строительстве объектов в рамках комплексного развития территории и берет курс на бизнес-класс даже в формате масштабной жилой застройки. Для нового квартала в Краснодаре мы спроектировали фонтанный комплекс с прогулочной зоной площадью 10 тыс. кв. м с променадом для прогулок. Также на территории будут организованы три сквера для отдыха и мероприятий, а пешеходные бульвары протяженностью 2,25 км объединят торговые аллеи с пространствами для досуга и отдыха», — отметил президент ГК DOGMA Денис Морозов.

Квартал GRADE предусматривает обширную социальную инфраструктуру, в том числе образовательные, культурные и спортивные объекты: четыре детских сада на 1,4 тыс. мест, две школы на 2 тыс. 650 учеников c дополнительным образованием, детская школа искусств на 500 мест, поликлиника на 640 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым плавательным бассейном. Важным элементом станет закрытый клуб с подкаст-румом и детской зоной.

Концепция проекта основана на идее «4 ступени гармонии», каждая из которых раскрывается в очередях строительства: «Познание» (исследование окружающего мира), «Вдохновение» (искусство и культура), «Наследие» (кубанские традиции) и «Тепло» (семейные ценности). Архитектурные решения подчеркивают современный стиль: переменная этажность, панорамные окна, подсветка фасадов и дизайнерские МОПы.

Внутренние дворы спроектированы как тихие, закрытые от машин зоны с детскими площадками и Wi-Fi. Для активного образа жизни предусмотрено шесть спортивных площадок с разнообразием функционала: зоны зрелищных видов спорта с трибунами.

Особое внимание уделено инновациям и комфорту: проект ориентирован на экомобильность с зарядками для электромобилей и велобоксами. Для жителей будут доступны современные цифровые сервисы — система «Умный дом» с IP-домофонией*, BLE-доступом** «свободные руки», умными счетчиками и бесшовным Wi-Fi***. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения на территории, в подъездах и лифтах. Квартиры предлагаются в предчистовой отделке, с террасами и панорамными окнами на верхних этажах, открывающими лучшие виды.

*БЛЕ-доступ – система для видеоконтроля и управления доступом, использующая интернет-протокол (IP) для передачи данных.

**Ай-Пи-домофония – системы контроля доступа, работающие на технологии Bluetooth Low Energy.

***Вай-Фай – технология беспроводной передачи данных, которая использует радиоволны для соединения устройств с интернетом и друг с другом

Застройщик: ООО СЗ «Краснодарский девелопер 1». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

