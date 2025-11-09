Биофизик Белозерова указала на неочевидную причину храпа и плохого сна

Исследователь в области биофизики Полина Белозерова рассказала, как прикус влияет на качество сна.

Полноценное восстановление организма происходит в глубокой фазе сна, которая напрямую зависит от беспрепятственного поступления воздуха. В противном случае утром человек ощущает слабость, головную боль и проблемы с концентрацией даже при долгом сне, заявила эксперт.

По словам Белозеровой, дыхание во сне во многом зависит не только от носа или горла, но и от прикуса.

«Храп — это не просто бытовая проблема, а сигнал: организму не хватает воздуха ночью из-за геометрии челюстей», — подчеркнула специалист.

При неправильном прикусе нижняя челюсть и язык могут отодвигаться назад, создавая препятствие для прохождения воздуха по дыхательным путям. Подобная ситуация нередко провоцирует не только храп, но и кратковременную приостановку дыхания — апноэ сна, уточнила исследователь.

«Из-за этого сон и дыхание становятся поверхностными, а человек не получает достаточно кислорода, оксидативный стресс остается, организм не восстанавливается как следует», — объяснила Белозерова.

Она добавила, что коррекция прикуса, особенно в детском и подростковом возрасте, способна не только улучшить внешний вид улыбки, но и нормализовать дыхательные процессы, повысить качество сна и уровень энергии днем, сообщает радио Sputnik.

