Билет с пересадкой в поезде можно купить на курорты Краснодарского края

РЖД запустили новую опцию при покупке билетов — теперь пересаживаться можно внутри поезда, на разные места.

Это позволит добраться до юга России при отсутствии билетов на полный маршрут на одно место.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания», — сообщили в РЖД.

Обязательное условие пересадки с места на место — длительность стоянки на станции не менее 5 минут: это нужно, чтобы пассажир успел пересесть на новое место.

Например, на полный маршрут в поезде Москва — Адлер билетов нет. В таком случае программа предложит составной маршрут в том же поезде: от Москвы до Ростова-на-Дону пассажир будет ехать в купейном вагоне, а от Ростова-на-Дону до Адлера — в вагоне СВ.

«Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда». При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов — отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников», — пояснили в РЖД.

Запускать сервис будут поэтапно — в первую очередь он будет доступен на поездах из Москвы в Кисловодск, Адлер, Анапу и Новороссийск.

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