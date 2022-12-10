Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Безумно красиво: нейросеть сгенерировала фотографии готического Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezumno-krasivo-nejroset-sgenerirovala-fotografii-goticheskogo-krasnodara
Безумно красиво: нейросеть сгенерировала фотографии готического Краснодара
Безумно красиво: нейросеть сгенерировала фотографии готического Краснодара

Краснодарский художник Erraant сгенерировал через нейросеть фотографии города в готическом стиле и опубликовал в соцсетях.

1 / 8

На кадрах преимущественно представлен исторический центр Краснодара. Пользователи оценили фотографии города в готическом стиле:

  • это очень красиво! Нереальная атмосфера;
  • классно получилось;
  • безумно красиво.

Читайте также: В Краснодаре на могиле местной ведьмы появилась фотография неизвестной женщины.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
За свадьбу для чиновника осудили бывших вице-мэра и директора Дома культуры в Геленджике
За свадьбу для чиновника осудили бывших вице-мэра и директора Дома культуры в Геленджике
День героев Отечества 9 декабря отметят в России
День героев Отечества 9 декабря отметят в России
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне
  2. Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
  3. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  4. Заразились в магазине: эксперт рассказал, почему в холодильнике заводится плесень
  5. Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
  6. Бизнесмен незаконно заработал 6,2 млн рублей на добыче песка под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях