Безумно красиво: нейросеть сгенерировала фотографии готического Краснодара

Краснодарский художник Erraant сгенерировал через нейросеть фотографии города в готическом стиле и опубликовал в соцсетях.

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На кадрах преимущественно представлен исторический центр Краснодара. Пользователи оценили фотографии города в готическом стиле:

это очень красиво! Нереальная атмосфера;

классно получилось;

безумно красиво.

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