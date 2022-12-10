Безумно красиво: нейросеть сгенерировала фотографии готического Краснодара
Общество
10.12.2022 13:32
Краснодарский художник Erraant сгенерировал через нейросеть фотографии города в готическом стиле и опубликовал в соцсетях.
На кадрах преимущественно представлен исторический центр Краснодара. Пользователи оценили фотографии города в готическом стиле:
- это очень красиво! Нереальная атмосфера;
- классно получилось;
- безумно красиво.
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