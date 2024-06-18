Безопасные каникулы: 7 правил, которым обязательно нужно научить ребенка

Летом во время отдыха многие забывают о правилах безопасности на воде, на природе и дома, и это касается и взрослых, и детей. О том, как провести каникулы и отпуск без ЧП и трагедий, рассказал корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

«Перед тем как рассказать про угрозы, отмечу: по статистике, наиболее серьезной группой риска являются дети в возрасте от 8 до 10 лет и юноши от 14 до 18. Однако, если ваш ребенок не относится к их числу, это не говорит о его полной безопасности», — говорит журналист.

Первое правило: дети должны купаться в водоемах только в сопровождении взрослых. Также важно объяснить малышам, что:

нельзя даже играючи «топить» своих друзей или «прятаться» под водой;

не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах;

не стоит звать на помощь в шутку.

Правило второе: не играйте с огнем. Родители должны объяснить, что даже маленькая искра может привести к большой беде в любом месте: дома, на улице или в лесу.

Правило третье: взрослые должны рассказать детям, по какому номеру звонить в случае пожара, — 101 или 112. Также нужно объяснить своим чадам следующие правила:

запрещено играть со спичками, зажигалками, не разводить костры;

запрещено включать электроприборы, если взрослых нет дома;

запрещено открывать дверцу печки или камина;

запрещено бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ;

запрещено играть с бензином и другими горючими веществами;

запрещено прятаться при пожаре.

Правило четвертое: напомните детям, что нельзя ходить в лес без сопровождения взрослых. Также объясните ребенку, что, если он заблудится, то нужно не поддаваться панике, а оставаться на месте и громко звать на помощь, чтобы его услышали.

Совет: отправляясь на природу или в поход, одевайте детей всегда в яркую одежду — так их легче будет найти.

Правило шестое: не забывайте о безопасности дома. Одна из опасностей для детей там — открытое окно. Чаще всего они самостоятельно забираются на подоконник, опираются на москитную сетку и выпадают. Чтобы избежать этого, не оставляйте малышей без присмотра, установите блокираторы на окна и не ставьте мебель рядом с подоконниками.

«И седьмое правило касается поведения детей на улице. Напомните детям, что нельзя общаться с незнакомцами, даже если это милая женщина, которая предлагает сладости. Родители, проверьте, знает ли ваш ребенок наизусть ваш номер телефона. И всегда интересуйтесь, где находится ваш сын или дочь, чем занимается, куда, с кем и на сколько уходит. Конечно, правил намного больше. Для меня лично из всех канонов самое главное — это следить за ребенком, не упускать его из виду», — напомнил Ваник Абраамян.