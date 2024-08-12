Безопасность в интернете: что делать родителям, если ребенку угрожают в соцсетях

Сейчас нередко происходят случаи, когда детям угрожают в соцсетях или их пытаются вовлечь в какую-либо незаконную деятельность. Чтобы уберечь ребенка от всего этого, стоит придерживаться нескольких основных правил.

«В первую очередь родителям необходимо следить за изменениями в поведении своих детей. Если вы заметили, что ребенок начал делать странные действия, выполнять задания, которые ему дают в интернете — это тревожный знак. Такие задания или «челленджи», как говорят подростки, могут быть опасными для здоровья самих детей и окружающих», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Если ребенок попал в подобную ситуацию, нужно сразу обратиться в полицию. Правоохранителям нужно предоставить как можно больше информации. После произошедшее необходимо обсудить с подростком. Если есть опасность жизни или здоровью, то нельзя оставлять его одного со своей проблемой.

Не стоит пренебрегать профессиональной помощью. Вместе с ребенком можно обратиться к психологу — он подскажет как справиться с эмоциями.

Также родителям нужно позаботиться о безопасности ребенка как дома, так и в школе. Для этого необходимо рассказать о проблеме классному руководителю.

«Теперь расскажу, что делать самим подросткам. При поступлении угроз, самое главное — не отвечать на сообщения. Лучше сразу заблокировать подозрительный контакт. Далее необходимо показать письмо взрослому, которому доверяешь. Это могут быть родители, другие родственники или преподаватели. Не стоит в одиночку пытаться решить проблему, так как это может привести к непоправимым последствиям», — добавляет корреспондент.

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