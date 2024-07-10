Безопасное лето: какие правила противопожарного режима действуют на Кубани

В Краснодарском крае из-за жары объявили пятый — самый высокий — класс пожароопасности. Чтобы не допустить возникновение пожара, важно соблюдать ряд правил.

«Лето — сезон поездок на природу, дачи, сезон шашлыков. Однако летом запрещено разводить открытый огонь и сжигать сухую траву ни на своем участке, ни за его пределами. Кроме того, важно вовремя скосить сухую траву, а после собрать ее. Лучше всего хранить ее в бочке или контейнере, чтобы она перегнивала, или сложить в мешки и вывезти на специальный полигон», — рассказывает ведущая программы «Факты» Нинель Восканян.

Также необходимо очистить двор от строительного и другого мусора. И стоит завести на даче металлическую бочку с водой и огнетушитель.

«Угроза возгорания в лесах края из-за жары растет, потому пребывание людей в них ограничено до 19 июля. Конечно, пешие прогулки туристов не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил противопожарной безопасности: нельзя разводить костры, бросать окурки, оставлять на солнце пластиковые бутылки и стекла», — уточняет журналист.

За нарушение правила противопожарной безопасности, грозит штраф:

физическим лицам — от 40 до 50 тыс. рублей;

должностным лицам — от 60 до 90 тыс. рублей;

юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Правила противопожарной безопасности необходимо соблюдать и детям. Родители должны следить за ними, не оставлять без присмотра, а также объяснить, что нельзя играть со спичками, зажигалками, электроприборами и газовым оборудованием. При этом важно не только запрещать ребенку играть с огнем, но и объяснить, как действовать в случае возгорания. Так, необходимо отойти на безопасное от огня расстояния или покинуть помещение, а после — позвонить в спасательные службы по номерам: «01», «101» или «112».