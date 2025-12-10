Без оливье — не Новый год. Жители Кубани выбрали главное праздничное блюдо

Erid=2VSb5yLGXhs

DOGMA провела новогоднее исследование и выяснила, что праздничные традиции в Новороссийске и Краснодаре остаются неизменными: салат оливье в статусе обязательного блюда, а его главный ингредиент — вареная колбаса.

Главным блюдом на праздничном столе у жителей Краснодара и Новороссийска остается оливье — без него новогодняя ночь не обходится почти у 60% опрошенных. Также в разряд обязательных попали холодец и селедка под шубой.

Помимо этого, 71% респондентов из Краснодара считают, что ключевой ингредиент для настоящего оливье — вареная колбаса. В Новороссийске предпочтения схожи: колбасу для салата выбирают 76%, куриное филе добавляет только треть опрошенных, а 3% не готовят это блюдо вообще.

Праздник в домах кубанцев будет не только вкусным, но и пушистым: домашние животные есть у почти 80% опрошенных. Но их хозяева расходятся во мнениях: 55% краснодарцев собираются порадовать своего питомца новогодним угощением, а вот в Новороссийске 57% признались, что ничем особенным кормить своего любимца не будут.

Зато в одном жители обоих кубанских городов едины: без елки в Новый год никак. Праздничное дерево планируют наряжать большинство опрошенных, чаще всего — искусственное. Живую ель выбирают только 20% респондентов. Еще 1% краснодарцев и 3% новороссийцев делают дизайнерскую елку своими руками.

В DOGMA полностью разделяют мнение, что новогодняя ель — неизменный символ праздника. Поэтому в микрорайоне «Самолет» тоже позаботились о новогоднем настроении — высадили и нарядили зеленую красавицу — семиметровую бельгийскую пихту. В ЖК «Парк Победы» появилась целая аллея из 40 елок и 50 сосен, в сквере ЖК DOGMA PARK тоже будут высажены хвойные деревья.

