Бетонный забор с кирпичной стеной рухнули на дорогу в Краснодаре

Инцидент произошел днем 3 апреля на улице Черкасской в Прикубанском округе краевой столицы.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места происшествия видно, что на одной из полос проезжей части лежит груда кирпичей, а под ней и бетонные плиты забора. Упавший забор ограждал территорию, на которой ведется демонтаж капитальной постройки, а кирпичи — это часть рухнувшей при сносе стены здания.

Обстоятельства падения ограждения не сообщаются, информации о пострадавших не поступало.

По информации городского департамента транспорта, упавший забор уже убрали с проезжей части.

Читайте также: дерево упало на дорогу и парализовало движение машин в Сочи. Инцидент произошел 12 декабря на повороте с Курортного проспекта в сторону Мацесты. Упавший ствол перегородил трассу и парализовал дорожное движение.

На место происшествия прибыли спасатели МКУ «Служба спасения города Сочи». Специалисты распилили ствол и ветви при помощи трех бензопил. Оказавшиеся по близости неравнодушные жители помогли спасателям убрать части дерева с дороги.

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