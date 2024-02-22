Бесплатный вход для мужчин с 23 по 25 февраля объявил «Сафари парк» Геленджика

В праздничные выходные все желающие мужчины смогут посетить «Сафари парк», расположенный на Маркотхском хребте.

«Мы приглашаем мужчин всех возрастов на бесплатную прогулку по «Сафари парку» и на канатной дороге с 23 по 25 февраля включительно», — говорится в Telegram-канале «Сафари парка» Геленджика.

Парк работает каждый день с 9:00 до 16:00. Вход на его территорию находится на 1511 км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе улицы Больничной.

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