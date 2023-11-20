Бесплатный тренинг по тактической медицине «СТОП КРОВЬ» пройдет в Краснодаре

Занятие проведут волонтеры-инструкторы Центра тактической подготовки «Архангел» 25 ноября в ДС «Олимп». Начало в 10:30.

На тренинге инструкторы расскажут о своих командировках в зону СВО, познакомят всех участников с комплектацией рюкзака боевого медика и индивидуальными аптечками военнослужащих, а также научат, как остановить массивное кровотечение, как правильно наложить жгут-турникет и грамотно оказать помощь себе либо другому пострадавшему.

Как отметили организаторы, базовые знание и навыки по тактической медицине в современных условиях необходимы не только участникам СВО, но и гражданским лицам. Опасная ситуация может случиться в любой момент — дома, в пути, на отдыхе или на работе. Эти навыки могут спасти жизнь вам и вашим близким.

На бесплатное занятие по тактической медицине приглашают всех желающих, ограничение по возрасту — от 9 лет.

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