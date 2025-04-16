Бесплатный фестиваль «Пасха Победы» проведут в Динской 11 мая

Районный фестиваль, посвященный 80-летию Великой Победы и Пасхе, организуют в ДК на улице Красной, 23 в станице Динской.

Фестиваль «Пасха Победы» запланирован на 11 мая, начало мероприятия — в 11:00.

В программе праздничного концерта — выступления вокальных и хореографических коллективов, театрализованные постановки на военно-патриотическую тему и выставка декоративно-прикладного искусства.

Также для всех гостей будет работать полевая кухня с горячим чаем и кашей от казаков. Вход свободный, пишет газета «РВС».

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