Бесплатный доступ к базе школьных знаний открыла Онлайн-школа № 1

Бесплатный доступ к базе школьных знаний открыла Онлайн-школа № 1

Онлайн-школа № 1 навсегда открыла бесплатный доступ к библиотеке знаний для школьников России. Воспользоваться учебными материалами можно в удобном формате — через мобильное приложение.

В библиотеке знаний собраны материалы по всей школьной программе с 1 по 11 класс. А это более 3 тыс. лекций, видеоуроков, иллюстраций и тестов для закрепления пройденного. Например, в разделе математика 1 класса вы найдете такие темы, как подготовка к изучению чисел, нумерация, сравнение чисел и другие. Уроки можно сохранять в избранном в личном кабинете и возвращаться к ним в любое время.

«Библиотека знаний Онлайн-школы №1 — это своего рода “карманная” энциклопедия, которая позволит школьникам оперативно находить нужные материалы в удобное для них время. Мы понимаем, что с первого раза не всегда удается усвоить новый материал. А система классического школьного образования устроена таким образом, что нет возможности возвращаться к прошлым темам, — отметил Артем Аницоев, директор Онлайн-школы №1. — Поэтому мы и создали нашу библиотеку: чтобы знания нужным образом улеглись в голове и дети могли не только найти нужный материал, но и закрепить пройденные темы с помощью специально разработанных тестов».

Воспользоваться библиотекой знаний могут все без исключения школьники России. Получить бесплатный доступ можно, скачав мобильное приложение (для IOS, для Android) и пройдя простую регистрацию.