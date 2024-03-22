Бесплатные тренировки для жителей Краснодара организуют на стадионе «Динамо»

Краснодарцы возрастом от 14 лет могут посещать стадион ежедневно с 7:00 до 21:45. Спорткомплекс может быть недоступен для горожан в период соревнований.

По словам заместителя гендиректора АО «Динамо-Кубань» Степана Комарова, взрослые и дети могут бесплатно пользоваться беговыми дорожками, раздевалками и душевыми.

«Для этого необходимо при первом посещении заключить договор на безвозмездное пользование дорожками, ознакомиться с правилами посещения и поведения на стадионе, предоставить справку от врача о том, что нет противопоказаний для занятий спортом и предъявить оригинал паспорта», — уточнил Комаров.

Кроме того, игроки в стритбол и мини-футбол, а также желающие заняться общей физической подготовкой с уличными тренажерами могут подать заявку в Региональный центр спортивной подготовки сборных команд края для бесплатных тренировок на территории стадиона. Занятия проходят в присутствии опытных инструкторов.

Также для детей и подростков есть бесплатные секции. Подробнее об этом можно узнать по телефону 8-(861) 991-31-39, либо на информационной стойке стадиона «Динамо», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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