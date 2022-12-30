Бесплатные экскурсии на новогодних праздниках пройдут в Анапе
Общество
30.12.2022 07:19
Пешие обзорные экскурсии организуют для жителей и гостей города 2, 3 и 4 января в 12:00 и 14:00.
Посетителям расскажут о достопримечательностях Анапы и интересных фактах из истории курорта. Принять участие в экскурсии может любой желающий.
Место встречи — «Русские ворота» со стороны улицы Пушкина, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Читайте также: в «Атамани» со 2 по 15 января пройдут новогодние святочные экскурсии.
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