Бесплатные экскурсии на новогодних праздниках пройдут в Анапе

Пешие обзорные экскурсии организуют для жителей и гостей города 2, 3 и 4 января в 12:00 и 14:00.

Посетителям расскажут о достопримечательностях Анапы и интересных фактах из истории курорта. Принять участие в экскурсии может любой желающий.

Место встречи — «Русские ворота» со стороны улицы Пушкина, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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