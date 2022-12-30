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Бесплатные экскурсии на новогодних праздниках пройдут в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/besplatnye-ekskursii-na-novogodnih-prazdnikah-projdut-v-anape
Бесплатные экскурсии на новогодних праздниках пройдут в Анапе
Фото пресс-службы администрации Анапы

Пешие обзорные экскурсии организуют для жителей и гостей города 2, 3 и 4 января в 12:00 и 14:00.

Посетителям расскажут о достопримечательностях Анапы и интересных фактах из истории курорта. Принять участие в экскурсии может любой желающий.

Место встречи — «Русские ворота» со стороны улицы Пушкина, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в «Атамани» со 2 по 15 января пройдут новогодние святочные экскурсии.

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