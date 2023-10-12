Бесплатную парковку около Дома купца Лихацкого в Краснодаре откроют с 14 октября

Речь идет о территории между улиц Красной, Красноармейской, Пашковской и Длинной.

Уже с 14 октября около Дома купца Лихацкого начнет работать бесплатная муниципальная парковка. Там уберут лавочки, шлагбаум и другие ограждения, а также нанесут дорожную разметку.

Эту территорию будут использовать, как бесплатную парковку временно — до начала работ по реконструкции. Временное размещение стоянки около Дома купца Лихацкого выбрали более 40% краснодарцев, принявших участие в голосовании, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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