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Бесплатную открытку в честь Дня города можно отправить в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/besplatnuyu-otkrytku-v-chest-dnya-goroda-mozhno-otpravit-v-krasnodare
Бесплатную открытку в честь Дня города можно отправить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Почта России создала лимитированную коллекцию открыток с главными достопримечательностями краевой столицы к 230-летию образования города.

В пункте посткроссинга на пешеходной зоне улицы Чапаева 23 сентября можно получить и отправить открытку с 16:00 до 21:00.

Благодаря сотрудникам Почты России можно узнать почтовый индекс и правильно заполнить адресные строки. Открытку доставят в любую точку России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: троллейбусы и трамваи раскрасили к 230-летию Краснодара.

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