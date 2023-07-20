Бесплатную экскурсию по батарее Зубкова проведут в Новороссийске

Бесплатная экскурсия по батарее Зубкова в рамках проекта «История где-то рядом» запланирована на 23 июля. Начало в 8:00 у входа батареи Зубкова.

В рамках экскурсии посетителям расскажут историю легендарной береговой батареи Зубкова и историю Пенайского водозабора. Также гости смогут увидеть старинный виадук и скрытый от глаз штаб береговой батареи, пройти по лесу с видом на Пенайский разлом и искупаться на диком пляже мыса Пенай.

Экскурсия продлится около трех часов, протяженность маршрута — порядка 3 км, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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