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Бесплатную экскурсию по батарее Зубкова проведут в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/besplatnuyu-ekskursiyu-po-bataree-zubkova-provedut-v-novorossijske
Бесплатную экскурсию по батарее Зубкова проведут в Новороссийске
Фото «Наша газета. Новороссийск»

Бесплатная экскурсия по батарее Зубкова в рамках проекта «История где-то рядом» запланирована на 23 июля. Начало в 8:00 у входа батареи Зубкова.

В рамках экскурсии посетителям расскажут историю легендарной береговой батареи Зубкова и историю Пенайского водозабора. Также гости смогут увидеть старинный виадук и скрытый от глаз штаб береговой батареи, пройти по лесу с видом на Пенайский разлом и искупаться на диком пляже мыса Пенай.

Экскурсия продлится около трех часов, протяженность маршрута — порядка 3 км, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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