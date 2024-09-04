Бесплатно освоить управление парусными судами смогут жители Новороссийска

Это стало возможным благодаря проекту «Большой семьей — под парусами: парусный спорт доступен всем», который реализуют при поддержке гранта губернатора и согласно целям нацпроекта «Демография».

Пройти бесплатное обучение по управлению парусными судами предлагают членам малообеспеченных семей города-героя. Всего рассчитывают набрать на курс не менее 60 человек.

По словам организаторов проекта, парусный спорт должен быть доступен не только людям с высокими доходами. Отмечается, что такой досуг поможет поддерживать эмоциональное состояние членов семей на высоком уровне.

Проект стартует 7 сентября и пройдет в три этапа. Сперва участники освоят теоретические знания, а затем приступят к практическим занятиям. Например, их научат настраивать суда и паруса, а также двигаться по воде, ориентируясь по направлению и силе ветра.

На финальном этапе среди участников проекта проведут регату. Лучшему вручат кубок.

Чтобы принять участие в проекте, нужно позвонить по телефону: +7(988)347-55-50. Тажке можно заполнить форму по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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