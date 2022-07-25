Белый медведь Ермак из «Сафари-Парка» Геленджика отправился в Сибирь

Фото t.me/lenamedvedica

Белого медведя Ермака принял парк «Роев Ручей» в Красноярске. Об этом 25 июля сообщила заместитель директора по зоотехнической части «Сафари-Парка» Геленджика Елена Миловидова.

Она опубликовала детские фото Ермака и свежее видео со взрослым медведем в полный рост.

«Вот и пришла пора моему птенчику вылететь из гнезда. Сын. Ерема. Ермак. Отправился покорять Сибирь! Уверена, совсем скоро он покорит сердца посетителей парка «Роев Ручей» Красноярска, куда приехал наш уже 200-килограммовый малыш. Я точно знаю, там о нем позаботятся самые лучшие специалисты. А я буду искать любую возможность, чтобы увидеть его еще раз. И услышать его «пф-пфф» и «мооуууу» (такое похожее на «мааама»). И знать, что у него все хорошо, каким взрослым он стал и как много его еще ждет», — написала Миловидова в Telegram.

Она отметила, что теперь медведице Авроре будет особенно нужны любовь и поддержка.

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