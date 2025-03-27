Батискаф с российскими туристами потерпел крушение в Египте, есть погибшие

Инцидент произошел 27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега Хургады.

Прогулочный батискаф, на борту которого, помимо членов экипажа, находились 45 российских туристов, потерпел крушение в Египте.

Большую часть отдыхающих спасли и доставили в гостиницы и больницы Хургады. Угрозы их жизни нет. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется, сообщает Генконсульство РФ в Хургаде в Telegram.

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Согласно опубликованному в судебной картотеке документу, сторонам рекомендовано достичь мирного урегулирования конфликта. Основное судебное разбирательство назначили на 7 апреля. Истец требует компенсации затрат на ликвидацию последствий аварии танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

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