Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Батискаф с российскими туристами потерпел крушение в Египте, есть погибшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/batiskaf-s-rossijskimi-turistami-poterpel-krushenie-v-egipte-est-pogibshie
Батискаф с российскими туристами потерпел крушение в Египте, есть погибшие
Фото freepik.com

Инцидент произошел 27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега Хургады.

Прогулочный батискаф, на борту которого, помимо членов экипажа, находились 45 российских туристов, потерпел крушение в Египте.

Большую часть отдыхающих спасли и доставили в гостиницы и больницы Хургады. Угрозы их жизни нет. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется, сообщает Генконсульство РФ в Хургаде в Telegram.

Читайте также: суд предложил мирно урегулировать спор о крушении танкеров в Керченском проливе. Арбитражный суд Краснодарского края завершил подготовку к рассмотрению иска ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Согласно опубликованному в судебной картотеке документу, сторонам рекомендовано достичь мирного урегулирования конфликта. Основное судебное разбирательство назначили на 7 апреля. Истец требует компенсации затрат на ликвидацию последствий аварии танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях