Бастрыкину доложат о расследовании дела после самоубийства сотрудницы МВД в Сочи

Тело 23-летней следователя отдела полиции Хостинского района УВД Сочи с огнестрельным ранением обнаружили 23 ноября 2019 года в ее рабочем кабинете.

В СМИ и соцсетях, появилась информация, что накануне молодая сотрудница полиции могла быть подвергнута противоправным действиям, после который ей потребовалась помощь медиков. По одной из версий, это стало причиной самоубийства следователя.

По факту произошедшего завели уголовное о доведении до самоубийства. Однако спустя почти 5 лет о его результатах ничего не известно. Следователи СКР по Краснодарскому краю занимались расследованием этого уголовного дела, однако оно было прекращено.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах расследования уголовного дела о доведении до самоубийства 23-летней сотрудницы полиции в Сочи, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после самоубийства 23-летней следователя полиции на рабочем месте в Сочи направили сотрудников ГУСБ МВД России из Москвы для оказания помощи в проведении служебной проверки. Официальный представитель МВД РФ Ирины Волк пообещала, что виновных привлекут к ответственности.