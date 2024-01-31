Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Краснодаре

Ранее в социальных сетях появилась информация, что 29 января на одной из улиц Юбилейного микрорайона бродячая собака покусала подростка.

По данному факту СКР по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании, сообщает Информационный центр СК России.

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