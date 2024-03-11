Баскетболист Щербенев: я обязательно пойду на выборы президента России

Разыгрывающий защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Щербенев заявил о своем намерении принять участие в голосовании на выборах президента РФ, которые пройдут 15, 16 и 17 марта.

«Я обязательно пойду на выборы, так как я хочу проголосовать за своего кандидата, которого считаю нужным, и хочу участвовать в выборах своего президента. Мы все вместе строим наше будущее и выбор каждого очень важен», — сказал Щербенев.

На президентских выборах 2018 года в голосовании приняли участие почти 78 жителей Краснодарского края. Тогда это был самый высокий результат по явке в ЮФО. Социологи ожидают, что в этом году явка на выбора президента РФ в стране будет выше, чем в 2018 году.

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