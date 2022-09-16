Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Раньше она составляла 8%. Эксперты считают, что это решение должно повысить покупательскую способность населения и незначительно снизить ставки по кредитам.

«Снижение ключевой ставки до 7,5% было ожидаемо и еще оставляет поле для дальнейшего смягчения политики до конца этого года. Это необходимо Банку России, чтобы поддержать экономическую активность и повысить потребительский спрос», — сказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.

Центробанк начал снижать ставку с апреля этого года. В июле она упала сразу на 1,5 пункта и составила 8% годовых. Финансовые аналитики отмечают, что понижение продолжится, и до конца зимы ключевая ставка может опуститься до 6,5%.