Банк и мобильный оператор рассказали о нововведении в борьбе с мошенниками

ВТБ и Т2 обеспечат дополнительную защиту от телефонных мошенников для клиентов банка. Если пользователи запросят код доступа в онлайн-банк во время телефонного разговора, оператор задержит смс. Когда бы она ни пришла – во время разговора или по окончании звонка, – информация в сообщении потеряет актуальность. Это позволит уменьшить риски для клиента при атаке злоумышленников.

Инициатива направлена на защиту самой уязвимой для обмана аудитории – клиентов старше 60 лет и молодых людей от 14 лет до 21 года. Мошенники под разными предлогами запугивают жертв, убеждая передать им коды из смс для доступа к аккаунту в Госуслугах или для входа в онлайн-банк. После этого на Госуслугах злоумышленники могут воспользоваться электронной подписью и взять кредит или микрозайм, оформить несколько eSIM-карт на имя жертвы, а в онлайн-банке – изменить пароль, подтвердить вывод средств или оформить кредиты. Инициатива ВТБ и Т2 предваряет исполнение нового регулирования*: с 1 июня операторы связи будут доставлять смс с кодами доступа для Госуслуг только после окончания разговора, если они были запрошены во время телефонных звонков.

«Консолидация участников рынка в борьбе с телефонным мошенничеством и законодательные инициативы позволяют совершенствовать технические решения и предвидеть следующий шаг злоумышленников. Для нас крайне важно развивать меры защиты клиентов и направлять их на тех, кто наиболее уязвим. Большинство сценариев мошенников опираются на то, чтобы заполучить код из SMS, а вместе с ним – доступ к важным цифровым сервисам. Наша инициатива поможет уберечь клиента от беды: у него будет время проанализировать разговор с злоумышленниками, оценить свои действия, связаться с родственниками или службой поддержки оператора. Уверены, что только так – общими усилиями операторов, банков и регулятора – мы сможем противостоять мошенничеству», – отметил генеральный директор T2 Антон Годовиков.

«Мы стремимся обеспечить максимальную защиту средств своих клиентов и поддерживает совместные проекты со стратегическими партнерами, такими как T2. Обмен данными и интеграция с сервисами операторов связи поможет банкам более эффективно бороться с мошенниками, особенно когда они нацелены на обман самых уязвимых категорий клиентов», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Игорь Майстренко.

*Регулирование введено федеральным законом от 1 апреля 2025 г. N 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».