Балерина Светлана Захарова встретилась с руководителями учреждений культуры Сочи

Народная артистка РФ Светлана Захарова танцевала на вечере балета, который состоялся в Зимнем театре Сочи в рамках Зимнего фестиваля искусств маэстро Юрия Башмета.

Встречу с руководителями хореографических коллективов учреждений культуры, студентами и творческой интеллигенцией организовали в доме-музее оперной певицы Валерии Барсовой. Она прошла в формате пресс-конференции. Светлана Захарова проводила гастроли по всему миру. По ее словам, ей пришлось столкнуться с культурой отмены РФ, но решения политических лидеров не могут отменить культурное наследие России.

«Работы артистам и дома, в России, хватает. Даже те страны, которые решили отменить наше российское искусство, это не население, которое там живет. Это политическое решение. На душе, конечно, горько и больно. А публика, истинные ценители ждут нас, искренне переживают и хотят, чтобы русское искусство присутствовало у них. Мост культуры, который нас объединяет, нужно обязательно стараться сохранить», ― отметила балерина.

Артистка подчеркнула, что для нее во время гастролей в первую очередь показательно отношение к культуре. Она уверена, что искусство обязательно нужно поддерживать. Так, в России учреждения культуры возрождаются благодаря нацпроектам, грантам и поддержке президента РФ. Она добавила, что искусство всегда помогает в тяжелых ситуациях.

«Вспомните Великую Отечественную войну. Артисты балета и оперные певцы выступали, что называется, с колес, непосредственно на грузовиках, танцевали на земле. И это было большой поддержкой. То же самое происходит сейчас, в очередной сложный для России и всех ее граждан период», ― рассказала балерина.

В прошлом году президентские гранты получили три проекта отрасли культуры Сочи. Так, музей Адлерского района Сочи к своему 45-летию переехал в новое здание. По нацпроекту «Культура» провели техническое оснащение музея Николая Островского. Помимо этого, по федеральному проекту «Творческие люди» 80 работников отрасли прошли повышение квалификации. В федеральном проекте «Пушкинская карта» участвуют 21 сочинское учреждение культуры. По инициативе мэра Сочи Алексей Копайгородского проходит городской конкурс на предоставление грантов в виде субсидий на трансформацию муниципальных бюджетных учреждений культуры. В этом году в городе-курорте реализуют 10 проектов, получивших гранты по итогам конкурса.

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Прошлый год президент РФ объявил Годом педагога и наставника.

«На государственном и региональном уровне было принято много важных решений об оказании поддержки педагогов, в частности и в балетном искусстве. Полагаю, эти подвижки, заложенные в Год педагога и наставника, будут развиваться», ― отметила артистка.

Второй год подряд Светлана Захарова с труппой Большого театра принимает участие в Зимнем фестивале Юрия Башмета, который по традиции проводят в Сочи в феврале. Участники мероприятия спросили у балерины ее мнение о возможности открытия в городе-курорте филиала Большого театра. Она ответила, что передаст просьбу горожан главе государства.

«Мне кажется, что сейчас наиболее быстро и просто получится организовать в Сочи гастроли Большого театра. Когда в город приезжает вся труппа, да еще с оркестром ― это такая мощь! Это другое, настоящее, оригинальное. А здесь лучше создать что-то свое», ― ответила балерина.

Сейчас в Сочи у зрителей большим спросом пользуется «Новый театр Сочи», который открыли в 2019 году. На его сцене представлено 14 разножанровых театральных постановок.

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