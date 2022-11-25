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Бабушки из «Отрядов Путина» пригласили Месси в Краснодар, чтобы научить играть в футбол

Спорт
25.11.2022 08:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/babushki-iz-otryadov-putina-priglasili-messi-v-krasnodar-chtoby-nauchit-igrat-v-futbol
Бабушки из «Отрядов Путина» пригласили Месси в Краснодар, чтобы научить играть в футбол
Скриншот видео t.me/otryady_putina

Краснодарские представительницы «Отрядов Путина» вслед за луганскими коллегами, позвавшими в ЛНР португальского футболиста Криштиану Роналду, решили пригласить на Кубань титулованного игрока сборной Аргентины Лионеля Месси.

Женщины записали очередное видео после обидного поражения Аргентины от Саудовской Аравии в своем первом групповом матче чемпионата мира в Катаре. В игре первого тура аргентинцы, которые считались фаворитами, сенсационно проиграли команде Саудовской Аравии со счетом 1:2. После этого многочисленные СМИ стали сомневаться в Месси и его негласном статусе футбольного короля.

«Обязательно приезжай в Краснодар, дорогой Месси, мы тебя научим прекрасно играть, и ты на следующем чемпионате мира победишь», — сказали представительницы «Отрядов Путина».

При этом сам Месси предполагает, что мировой турнир в Катаре последний в его футбольной карьере. Сейчас ему 35 лет.

Хайп или позиция? Материал «Кубань 24» об «Отрядах Путина» можно посмотреть здесь

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