Азамат Исянчурин: у некоторых товаров рынок маркетплейсов составляет 50% общего

Гости программы «Детали» — руководитель стратегического агентства BeProduct Азамат Исянчурин, руководитель компании по производству концентрата для ванн Павел Кулай, начальник инжинирингового центра Фонда развития бизнеса Краснодарского края Татьяна Ермоленко.

В 2026 году работа маркетплейсов должна сильно измениться. Об этом заявил в ходе Дня платформенной экономики глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Одной из проблем, которую предстоит решить, он назвал недобросовестные практики потребителей в пунктах выдачи заказов. Наемные работники в этих пунктах не всегда защищают интересы продавца и площадки.

Также необходимо решить вопрос с комиссиями самих платформ, который вызывает острую негативную реакцию в обществе. Еще одной задачей на следующий год стала интеграция маркетплейсов примерно с десятью государственными информационными системами, включая Роспатент. В «Деталях» обсудили работу электронных площадок со всех сторон участвующих в процессе.