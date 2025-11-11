Logo
Азамат Джаримок: получить юрпомощь можно в удобном формате в любое время
Гости программы «Детали» — заместитель руководителя Государственного юридического бюро Краснодарского края Азамат Джаримок, начальник отдела методологического сопровождения и контроля оказания услуг в сфере занятости населения Центра занятости населения Краснодарского края Татьяна Красная, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Краснодарского машиностроительного колледжа Ксения Трушковская.


Теперь круг ситуаций, в которых можно получить бесплатную юридическую помощь, значительно расширен. Ранее бесплатная юридическая помощь ограничивалась только консультациями и составлением документов, но теперь граждане могут рассчитывать на полноценное представительство интересов в суде, а также в государственных и муниципальных органах и других организациях.

