«АвтоВАЗ» возобновит полную пятидневную рабочую неделю

Приказ о возвращении «АвтоВАЗа» к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года подписал президент предприятия Максим Соколов.

Компания перешла на четырехдневный график работы 29 сентября. Однако президент предприятия тогда пояснил, что это временная мера, которая будет действовать до конца 2025 года.

По словам Соколова, благодаря такому нововведению, в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах. С 1 января 2026 году предприятие будет работать по старому графику, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: «Автоваз» решил зарегистрировать товарный знак Lada Salut. Регистрацию проведут по трем классам международной классификации товаров и услуг — мультимедийные системы для машин, автомобили и запчасти к ним.

