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Автомобильный мост в районе Федоровского гидроузла могут построить в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobilnyj-most-v-rajone-fedorovskogo-gidrouzla-mogut-postroit-v-krasnodarskom-krae
Автомобильный мост в районе Федоровского гидроузла могут построить в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Строительство автомобильного моста позволит возобновить нормальное движение для жителей края и Абинского района в частности.

Проработать идею строительства отдельного моста поручил председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе XIX очередного пленарного заседания.

«Ранее мы уцепились, что в одном сооружении там должна быть плотина, дамба и дорога. Минсельхоз РФ говорит, что на дамбе дороги точно не будет. Может, проработать идею плотины и отдельного моста? Это была важная артерия, полкрая по ней ездили. Люди к этой дороге привыкли. А сейчас огромная часть Абинского района парализована», — сказал Бурлачко.

Минсельхоз сейчас готовит экспертизу и проектно-сметную документацию по восстановлению гидроузла, сообщил министр сельского хозяйства края Федор Дерека.

«На данный момент там возведена временная дамба. Она укреплена, что позволяет держать подпор воды не менее 13 м. Капитальную дамбу будут возводить на том же самом месте, где она находилась. В лучшем случае строительство наступит в конце 2023 года. Точно — в начале 2024 года. Дамба будет простроена в 2027 году», — рассказал Дерека.

В Минсельхозе РФ отметили, что на Федоровском гидроузле проезд был техническим, а транзит автомобилей не предусматривался. Поэтому строительство дороги через гидроузел в проект ведомство пока не закладывает, сообщает «РБК-Краснодар».

Читайте также: на Федоровском гидроузле завершили инженерные работы.

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