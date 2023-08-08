Автомобильная пробка в районе перевала Хребтовый в Туапсинском районе растянулась на 15 км

Несколько серьезных автомобильных заторов зафиксировали утром 8 августа в Краснодарском крае.

По данным сервиса Яндекс Карты на 11:20, в Горячем Ключе автомобильный затор растянулся на 2,3 км, чтобы его преодолеть потребуется 22 минуты.

На той же трассе в районе Молдовановского перевала также образовалась автомобильная пробка длиной около 15,2 км, чтобы ее преодолеть требуется около часа.

В Джубге затор растянулся на 3,9 км, стоять в пробке придется 39 минут.

Сложная дорожная ситуация наблюдается в районе Лоо — там из-за ДТП образовался затор длиной в 14 км. Водителям придется простоять в пробке более 2 часов.

В районе Крымского моста с обеих сторон по данным на 11:00 очереди нет.

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