Автомобильная пробка по дороге к морю в Горячем Ключе растянулась на 6 км

В Краснодарском крае утром 25 августа на дорогах к морю собрались несколько крупных заторов.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 9:20, на трассе М-4 «Дон» перед перевалом Хребтовым пробка из автомобилей растянулась на 6 км. Чтобы преодолеть перевал, автовладельцам придется простоять в заторе более получаса.

Кроме того, в Туапсинском районе также собралась пробка из машин длиной более чем в 10 км. Ехать через участок трассы в районе пансионата «Южного» придется около 1,5 часов.

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