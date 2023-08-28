Автомобильная пробка длиной 14 км образовалась на дороге к морю под Горячим Ключом
Происшествия
28.08.2023 10:12
Автомобильный затор образовался утром 28 августа в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон» в районе Молдавановского перевала под Горячим Ключом.
По данным сервиса «Яндекс Карты» Длина автомобильной пробки в сторону моря в районе перевала Хребтового составляет около 14 км, стоять в ней придется около часа. В обратную сторону также скопился затор из машин длиной более 19,6 км. Время ожидания в пробке превысит 1 час.
Еще одна пробка растянулась почти на 6 км в районе Туапсе по направлению к Джубге. Время в пути превышает 40 минут.
Также встали в пробках участки трассы между Лоо до Дагомысом и между Хостой и Адлером.
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