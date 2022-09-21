Автогонщик Никита Мазепин встретился с воспитанникими лицея «Сириус»
Никита Мазепин путешествует по югу с важной миссией. Известный автогонщик встретился с учащимися Президентского лицея «Сириус» и школы № 38.
Мазепин рассказал ребятам о своем опыте в автоспорте, хобби, опасностях на трассе. Школьники слушали внимательно и удивляли бывшего участника «Формулы-1» своими вопросами.
«Я знал, что тут учатся очень талантливые и умные дети, но некоторые ребята поразили тем количеством времени, которые они уделяют, чтобы узнать какие-то детали моего вида спорта. Некоторые ребята знали такие вещи о моей биографии, что я даже не мог этого представить, что сам это помню. Впечатления максимально хорошие», — сказал автогонщик Никита Мазепин.
Максимально хорошее впечатление в «Сириусе» оставил и сам Мазепин. С руководством лицея гонщик обсудил варианты дальнейшего сотрудничества и интересных проектов. Также говорили о тренерской работе, так что визит спортсмена в лицей не последний.
Федеральную территорию «Сириус» часто посещают выдающиеся спортсмены и тренеры. Не так давно там были олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и футболист Евгений Алдонин.
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