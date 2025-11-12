Автоэксперт Коротков рассказал, как снизить риск ДТП в ноябре и декабре

В конце осени и зимой возрастает число происшествий на дорогах. О главных причинах аварий в ноябре и декабре, а также о том, как их избежать рассказал гендиректор MIGTORG Александр Коротков.

Он напомнил, что в России среднесуточная температура воздуха установилась на уровне около +5°C, соответственно, летняя резина уже дает нужного уровня сцепления. Риск попасть в ДТП в ноябре и декабре является наиболее высоким.

Чтобы минимизировать риск аварий, в первую очередь, нужно «переобуть» машину — сменить летние покрышки на зимние. Эксперт отметил, что в переходный сезон наиболее эффективной является резина — липучка.

Также стоит проверить тормозную жидкость, поскольку она поможет избежать заклинивания и снизит нагрузку на систему торможения.

«Стоит напомнить, что даже самому опытному водителю требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям погоды. Так, на автомобилях с большой мощностью лучше избегать резких стартов, а перед поворотом сбавляйте скорость, двигайтесь накатом, лишние нажатия на акселератор и тормоз могут привести к юзу авто», — отметил Коротков.

По словам эксперта, во время парковки рекомендуется избегать угловых мест, а снег и гололедица способствуют сносу оси, поэтому проезжающий автомобиль или фургон может значительно повредить машину.

Кроме того, при наличии встречного движения не стоит в снегопад использовать дальний свет.

«Свет от фар будет сильно отражаться от снега, ослепляя водителей и создавая риск аварийных ситуаций», — цитирует Короткова радио Sputnik.

Читайте также: 5 главных правил подготовки автомобиля к зиме.

Подпишись, здесь всегда интересно.