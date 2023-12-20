Автоэксперт Хайцеэр объяснил, как избежать запотевания стекол в машине зимой

В холодное время года автомобилисты часто сталкиваются с запотеванием лобового и боковых стекол, что заметно ухудшает обзор. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал полезные советы, как этого избежать.

«Не надо стесняться пользоваться кондиционером, потому что он осушает воздух и, соответственно, понижает влажность в салоне», — рассказал он.

Автоэксперт добавил, что кондиционер в машине надо регулярно включать в течение зимы, иначе к весне он может выйти из строя. При этом, кондиционер и печка могут работать одновременно.

Чтобы стекла в машине не запотевали, их нужно чаще протирать не только снаружи, но и изнутри. Для внешней и внутренней сторон стекла нужно использовать разные тряпки. Кроме того, необходимо регулярно менять салонные фильтры и следить за сухостью и чистотой ковриков, сообщает радио Sputnik.

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