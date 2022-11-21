Автобусный парк Геленджика пополнился пятью новыми машинами
Общество
21.11.2022 08:25
Новые «Векторы» были собраны на Павловском заводе и соответствуют всем национальным стандартам пассажирских перевозок.
Автобусы оснащены ГЛОНАСС совместимой с краевой системой мониторинга транспортных средств. Также для удобства пассажиров в машинах установлены системы безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения и аппарели для перевозки маломобильных граждан.
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