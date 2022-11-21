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Автобусный парк Геленджика пополнился пятью новыми машинами

Общество
21.11.2022 08:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobusnyj-park-gelendzhika-popolnilsya-pyatyu-novymi-mashinami
Видео канала «Кубань 24»

Новые «Векторы» были собраны на Павловском заводе и соответствуют всем национальным стандартам пассажирских перевозок.

Автобусы оснащены ГЛОНАСС совместимой с краевой системой мониторинга транспортных средств. Также для удобства пассажиров в машинах установлены системы безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения и аппарели для перевозки маломобильных граждан.

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