Автобусный парк Геленджика пополнился пятью новыми машинами

Видео канала «Кубань 24»

Новые «Векторы» были собраны на Павловском заводе и соответствуют всем национальным стандартам пассажирских перевозок.

Автобусы оснащены ГЛОНАСС совместимой с краевой системой мониторинга транспортных средств. Также для удобства пассажиров в машинах установлены системы безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения и аппарели для перевозки маломобильных граждан.

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