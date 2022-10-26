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Автобусную остановку в поселке Афипском временно перенесли из-за ремонта дороги

Общество
26.10.2022 13:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobusnuyu-ostanovku-v-poselke-afipskom-vremenno-perenesli-iz-za-remonta-dorogi
Видео канала «Кубань 24»

В редакцию телеканала «Кубань 24» от жительницы поселка Афипского поступило обращение о разрытии дороги.

«На автобусной остановке нет места. Пассажиров высаживают где попало, а ремонт трассы затягивают», — сообщила женщина.

Журналисты «Кубань 24» выехали на место и разобрались в ситуации.

Дорожное полотно здесь действительно разрыли и остановку временно перенесли. Но, по словам местных жителей, к временным неудобствам они относятся с пониманием.

— Сейчас они трассу улучшили. Здесь им осталось все доделать, и будет хорошо. Надеемся, что все будет намного лучше.

Женщина, написавшая журналистам «Кубань 24» в соцсетях, на контакт больше не вышла. Но дорожная служба, которая ведет ремонт, отчиталась об объемах проделанной работы. Черноморское управление Росавтодора завершило работы по площадному и ямочному ремонту на трех из пяти участков федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, запланированных к сдаче в текущем году. Всего отремонтировано 130 тыс. кв. м, сообщили в Упрдор «Черноморье».

Сам ремонт идет по графику и будет закончен в декабре. К слову, на участке дороги в поселке Афипском новый асфальт уже постелили, сейчас рабочие ставят бордюры, потом восстановят тротуар, и тогда остановка вернется на прежнее место.

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