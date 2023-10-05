Автобус с 15 нелегальными мигрантами задержали в Краснодаре

Во время профилактического мероприятия «Нелегал-2023» полицейские обнаружили автобус, принадлежащий иностранной компании.

Автобус остановили, в салоне находились 15 граждан Узбекистана, Таджикистана и других государств. У иностранцев проверили документы. Выяснилось, что приезжие нарушили режим пребывания на территории Кубани и отдельных регионов РФ.

В отношении иностранцев составили административные протоколы. Материалы передали в Прикубанский районный суд Краснодара. Нарушителей оштрафовали на 5 тыс. рублей, их ждет выдворение из страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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