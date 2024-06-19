«Авроре» 57 лет: чем для Краснодара был и будет знаменитый кинотеатр

Краснодарской «Авроре» 19 июня исполнилось 57 лет. Строительство начали в 1963 году сразу после того, как археологи исследовали скифский курган, на месте которого сейчас расположен кинотеатр.

Спустя четыре года «Аврора» открыла свои двери для краснодарцев. Первой в кинотеатре показали киноленту под названием «Залп Авроры».

«Аврора» стала первым широкоформатным кинотеатром в Краснодаре. Проект, по которому возводили здание, в то время считался революционным. Его создал сочинский институт. Впервые в стране появился объект со сквозным просмотром всего нижнего этажа и длинным заостренный козырьком над центральным входом, который держится без дополнительных опор.

Еще одна новинка того времени — собственная высоковольтная подстанция, вмонтированная с северной стороны здания.

В 1981 году кинотеатр стал памятником архитектуры. А в 1990-е люди почти перестали ходить в кино. Чтобы не закрывать «Аврору», там открыли видеосалон, в котором показывали «пиратские» фильмы.

В 1998 году на экраны вышел «Титаник», который показали и в краснодарском кинотеатре. С продажи билетов появились средства на первую реконструкцию. Тогда обновили кресла, заменили аппаратуру, освежили интерьер здания.

В 2015 году «Аврору» закрыли на масштабную реконструкцию, которая должна была продлиться чуть больше года. Но работы затянулись, а после объект «заморозили» на несколько лет.

В 2019 году за проект взялся краснодарский меценат. Сегодня реставрацией занимается компания бизнесмена Сергея Галицкого. Кинотеатр обещают восстановить в том виде, в каком он был до начала реконструкции. Сохранят на своем месте и скульптуру «Авроры», которая тоже сейчас на реконструкции. Закончить работы планируют в 2028 году.