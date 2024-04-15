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Авиасообщение Сочи с Тель-Авивом не нарушено после атаки Ирана на Израиль

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviasoobshhenie-sochi-s-tel-avivom-ne-narusheno-posle-ataki-irana-na-izrail
Авиасообщение Сочи с Тель-Авивом не нарушено после атаки Ирана на Израиль
Фото t.me/aeroflot_official

В условиях запуска иранских беспилотников в сторону Израиля сообщение с Россией не нарушено, сообщили в авиакомпании «Азимут».

«В Тель-Авив рейсы не отменялись, также выполняем. Выполняем рейсы Сочи — Тель-Авив и Тель-Авив — Сочи по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам», — цитирует сообщение компании ТАСС.

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