Авиарейс Сочи — Москва вернули в аэропорт из-за технеисправности

Это произошло накануне в воздушной гавани курорта. Через некоторое время самолет успешно вылетел в столицу.

Пассажиры авиарейса Сочи — Москва компании «Аэрофлот» рассказали в социальных сетях, что самолет готовился к взлету, но в этот момент обнаружили проблемы с освещением на борту.

Командир воздушного судна принял решение вернуться на посадочную полосу. Пассажирам пришлось немного подождать в ожидании команд от пилотов.

Официальных комментариев по этому случаю пока не поступало. Информация уточняется.

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