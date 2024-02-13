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Авиарейс Сочи — Москва вернули в аэропорт из-за технеисправности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviarejs-sochi-moskva-vernuli-v-aeroport-iz-za-tehneispravnosti
Видео t.me/sochitypical

Это произошло накануне в воздушной гавани курорта. Через некоторое время самолет успешно вылетел в столицу.

Пассажиры авиарейса Сочи — Москва компании «Аэрофлот» рассказали в социальных сетях, что самолет готовился к взлету, но в этот момент обнаружили проблемы с освещением на борту.

Командир воздушного судна принял решение вернуться на посадочную полосу. Пассажирам пришлось немного подождать в ожидании команд от пилотов.

Официальных комментариев по этому случаю пока не поступало. Информация уточняется.

Читайте также: транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров задержанного в Сочи авиарейса в Москву. В аэропорту организовали прием граждан.

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