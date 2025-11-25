Авиабомбу времен войны обнаружили в Геленджике во время земляных работ

Взрывоопасная находка оказалась немецкой авиационной бомбой весом 250 кг.

Обнаруженную вблизи села Кабардинку авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили сотрудники МЧС.

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России транспортировал боеприпас с горной местности и уничтожил, соблюдая все меры безопасности, сообщает пресс-служба МЧС России.

Читайте также: авиабомбу времен войны нашли в 100 метрах от жилых домов в Новороссийске. Авиационную осколочную бомбу (АО-15) времен Великой Отечественной войны нашли при производстве земляных работ в лесном массиве села Мысхако, примерно в 100-150 м от жилых домов. Бомбу уничтожили специалисты Донского спасательного центра МЧС России.

Подпишись, здесь всегда интересно.