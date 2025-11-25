Авиабомбу времен войны обнаружили в Геленджике во время земляных работ
Взрывоопасная находка оказалась немецкой авиационной бомбой весом 250 кг.
Обнаруженную вблизи села Кабардинку авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили сотрудники МЧС.
Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России транспортировал боеприпас с горной местности и уничтожил, соблюдая все меры безопасности, сообщает пресс-служба МЧС России.
