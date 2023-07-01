Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске

Донской спасательный центр МЧС России уничтожил боеприпас на полигоне Раевский днем 30 июня.

Об уничтожении авиационной бомбы общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков. Он напомнил, что боеприпас нашли при проведении земляных работ и в границах его обнаружения был введен локальный режим ЧС.

«Работы по уничтожению бомбы произведены Донским спасательным центром МЧС России. В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие сотрудники управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, экстренные службы города», — написал Яменсков в ВКонтакте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиабомбу ФАБ-250 обнаружили 28 июня на одной из стройплощадок в Южном районе Новороссийска.