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Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-unichtozhili-v-novorossijske
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске
Фото vk.com/yamenskov_aleksandr_ivanovich

Донской спасательный центр МЧС России уничтожил боеприпас на полигоне Раевский днем 30 июня.

Об уничтожении авиационной бомбы общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков. Он напомнил, что боеприпас нашли при проведении земляных работ и в границах его обнаружения был введен локальный режим ЧС.

«Работы по уничтожению бомбы произведены Донским спасательным центром МЧС России. В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие сотрудники управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, экстренные службы города», — написал Яменсков в ВКонтакте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиабомбу ФАБ-250 обнаружили 28 июня на одной из стройплощадок в Южном районе Новороссийска.

 

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